Графики отключения света на Киевщине на 28 декабря - когда не будет света

На Киевщине введены отключения света — какие графики
Дата публикации 28 декабря 2025 07:31
Женщина заправляет генератор. Фото: Reuters
На Киевщине в воскресенье, 28 декабря, было введено стабилизационные отключения электроэнергии. Свет будет отсутствовать до восьми часов в сутки.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света на Киевщине 28 декабря
Свет в Киевской области будут выключать по 12 очередям.
Напомним, что в результате российского обстрела 27 декабря была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура Киева и области. Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщил, сколько времени понадобится для стабилизации ситуации в регионе.
А также сообщалось, что графики отключения света будут действовать во всех регионах Украины 28 декабря.
