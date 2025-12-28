Графики отключения света на Киевщине на 28 декабря - когда не будет света

Женщина заправляет генератор. Фото: Reuters

На Киевщине в воскресенье, 28 декабря, было введено стабилизационные отключения электроэнергии. Свет будет отсутствовать до восьми часов в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света на Киевщине 28 декабря

Свет в Киевской области будут выключать по 12 очередям.

Графики отключения света на Киевщине 28 декабря. Фото: ДТЭК

График отключений света 28 декабря на Киевщине. Фото: ДТЭК

Напомним, что в результате российского обстрела 27 декабря была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура Киева и области. Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщил, сколько времени понадобится для стабилизации ситуации в регионе.

А также сообщалось, что графики отключения света будут действовать во всех регионах Украины 28 декабря.