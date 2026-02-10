На Київщині застрелили оленя з найбільшими рогами — що відомо

Олень Руні, якого застрелили на Київщині. Фото: Лана Вєтрова/Facebook

У Київській області застрелили оленя Руні. Він мав найбільші роги серед представників свого виду в Україні.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook, інформує Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Очільниця реєстру рекордів зазначила, що Руні був убитий пострілом в шию. За її словами, вбивство було задля наживи та грошей.

"Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину — носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства", — наголосила Вєтрова.

Водночас вона додала:

"Це — постріл не лише в оленя, а й в людей, таких як власник оленячої ферми "На рогах" Сергій Боярчуков та його однодумці, які вкладають власні кошти, час, свої сили для відродження найкращого генофонду оленів. Це — спроба зламати цих людей, нанести репутаційний та фінансовий удар, щоб вони не мали шансів на майбутнє справи".

Мовиться про відомого оленя Руні з екопарку "На рогах", який був офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів, відповідно до міжнародної системи оцінки CIC. Надзвичайно високий бал, у міжнародній практиці це означає престижний титул — "Золоті роги".

Керівниця реєстру рекордів повідомила, що після того, як Руні скинув би роги (олені скидають їх щороку), цей унікальний трофей мав взяти участь у міжнародних змаганнях, і звісно, на вимірюванні скинутих рогів отримав би Гран-прі.

Вєтрова закликала усі природоохоронні організації об'єднатися для знайдення вбивці, а також для вимог максимально посилити відповідальність за браконьєрство в Україні.

"Вимагаємо посилення відповідальності, а не смішних штрафів, криміналізацію злочинів браконьєрів з тотальними конфіскаціями, особливо ось у таких злочинах, як знищення унікального генофонду природи", — наголосила керівниця Національного реєстру рекордів України.

Поліція прямує на місце події. Фото: Нацполіція

Реакція поліції на вбивство оленя Руні

Поліція Київщини повідомила, що до них надійшло повідомлення від мешканця села Макарівка про те, що на території приватного угіддя виявлено тіло оленя. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Під час огляду тварини було виявлено на її тілі вогнепальне поранення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання (ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що нещодавно у Чорнобильському заповіднику помітили низку оленів та показали унікальні кадри тварин.

Також ми інформували, що 6 лютого російські окупанти обстріляли притулок для тварин у Запоріжжі.