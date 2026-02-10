Видео
Главная Киев На Киевщине застрелили оленя из Книги рекордов Украины — детали

На Киевщине застрелили оленя из Книги рекордов Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 13:20
На Киевщине застрелили оленя с самыми большими рогами — что известно
Олень Руни, которого застрелили в Киевской области. Фото: Лана Ветрова/Facebook

В Киевской области застрелили оленя Руни. Он имел самые большие рога среди представителей своего вида в Украине.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook, информирует Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Читайте также:

На Киевщине застрелили оленя с самыми большими рогами в Украине

Глава реестра рекордов отметила, что Руни был убит выстрелом в шею. По ее словам, убийство было ради наживы и денег.

"Олень мирового уровня был убит браконьером, деградантом, который убил не просто редкое животное — носителя неповторимой генетики, а убил победу украинского оленеводства", — подчеркнула Ветрова.

В то же время она добавила:

"Это — выстрел не только в оленя, но и в людей, таких как владелец оленьей фермы "На рогах" Сергей Боярчуков и его единомышленники, которые вкладывают собственные средства, время, свои силы для возрождения лучшего генофонда оленей. Это — попытка сломать этих людей, нанести репутационный и финансовый удар, чтобы они не имели шансов на будущее дела".

Речь идет об известном олене Руни из экопарка "На рогах", который был официально признан самым большим оленем в Украине по размерам рогов, согласно международной системе оценки CIC. Чрезвычайно высокий балл, в международной практике это означает престижный титул — "Золотые рога".

Руководитель реестра рекордов сообщила, что после того, как Руни сбросил бы рога (олени сбрасывают их ежегодно), этот уникальный трофей должен был принять участие в международных соревнованиях, и конечно, на измерении сброшенных рогов получил бы Гран-при.

Ветрова призвала все природоохранные организации объединиться для поиска убийцы, а также для требований максимально усилить ответственность за браконьерство в Украине.

"Требуем усиления ответственности, а не смешных штрафов, криминализации преступлений браконьеров с тотальными конфискациями, особенно вот в таких преступлениях, как уничтожение уникального генофонда природы", — отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины.

На Київщині застрелили оленя
Полиция направляется на место происшествия. Фото: Нацполиция

Реакция полиции на убийство оленя Руни

Полиция Киевской области сообщила, что к ним поступило сообщение от жителя села Макаровка о том, что на территории частного угодья обнаружено тело оленя. На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

При осмотре животного было обнаружено на его теле огнестрельное ранение.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной охоты (ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что недавно в Чернобыльском заповеднике заметили ряд оленей и показали уникальные кадры животных.

Также мы информировали, что 6 февраля российские оккупанты обстреляли приют для животных в Запорожье.

убийство животные Киевская область браконьеры олени
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
