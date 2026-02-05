Олені стали зірками зими у Чорнобильському заповіднику

Олені в Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику продовжують зустрічати оленів. Тварини вже стали справжніми зірками цієї зими.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Олені в Чорнобильському заповіднику

Олені у заповіднику бʼють рекорди по зустрічності.

Олені у заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чорнобильський заповідник. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Олені. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Наші фахівці радіють кожній появі та навіть встигають ловити моменти для фото", — йдеться у повідомленні.

Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, аномальна погода в січні стала серйозним випробуванням для мешканців Чорнобильського заповідника.

Раніше дослідники показали фото з вовком, якого помітили у заповіднику.