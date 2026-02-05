Відео
Зірки зими — олені з заповідника Чорнобиля дивують зустрічами

Зірки зими — олені з заповідника Чорнобиля дивують зустрічами

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 21:13
Олені стали зірками зими у Чорнобильському заповіднику
Олені в Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику продовжують зустрічати оленів. Тварини вже стали справжніми зірками цієї зими.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Олені в Чорнобильському заповіднику

Олені у заповіднику бʼють рекорди по зустрічності. 

Олені в Чорнобильському заповіднику
Олені у заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Чорнобильський заповідник
Чорнобильський заповідник. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Чорнобильський заповідник
Олені. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Наші фахівці радіють кожній появі та навіть встигають ловити моменти для фото", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, аномальна погода в січні стала серйозним випробуванням для мешканців Чорнобильського заповідника.

Раніше дослідники показали фото з вовком, якого помітили у заповіднику.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
