Олені стали зірками зими у Чорнобильському заповіднику

Зірки зими — олені з заповідника Чорнобиля дивують зустрічами
Дата публікації: 5 лютого 2026 21:13
Олені в Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
У Чорнобильському заповіднику продовжують зустрічати оленів. Тварини вже стали справжніми зірками цієї зими.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.
Олені в Чорнобильському заповіднику
Олені у заповіднику бʼють рекорди по зустрічності.
"Наші фахівці радіють кожній появі та навіть встигають ловити моменти для фото", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, аномальна погода в січні стала серйозним випробуванням для мешканців Чорнобильського заповідника.
Раніше дослідники показали фото з вовком, якого помітили у заповіднику.
