Брав гроші за працевлаштування з "бронею" — затримано зловмисника

Правоохоронці затримують зловмисника. Фото: Нацполіція

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції України затримали чоловіка з Київщини, який обіцяв військовозобов’язаним працевлаштування на посади з "бронею". Зловмиснику вже оголосили про підозру — наразі слідство триває.

Про це інформує пресслужба Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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Правоохоронці затримують зловмисника. Фото: Нацполіція

Працевлаштування за гроші на посади з "бронею" — деталі справи

Зазначається, що фігурант заробляв на охочих уникнути мобілізації. Він брав гроші за сприяння у знятті з розшуку ТЦК та працевлаштуванні на підприємстві критичної інфраструктури для бронювання від служби в армії.

Протиправну діяльність зловмисника викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та прокурори Вишгородської окружної прокуратури.

Незаконною діяльність займався 26-річний мешканець Київщини — у минулому інженер однієї з філій держпідприємства. Він пропонував військовозобов’язаним чоловікам працевлаштувати їх на підприємство критичної інфраструктури, де їм мали оформити бронювання від військової служби.

Автомобіль зловмисника. Фото: Нацполіція

За надання таких послуг чоловік вимагав 9 тисяч доларів, стверджуючи, що кошти будуть передані посадовим особам підприємства.

Також зловмисник пропонував привести до ладу військово-облікові документи. "Послугу" зі зняття з розшуку ТЦК оцінив у 5,5 тисяч доларів.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ фігуранта затримали одразу після отримання грошей нібито для передачі посадовим особам ТЦК за зміну статусу розшукуваного чоловіка.

Зловмиснику вже оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Наразі слідство триває.

Правоохоронці затримують зловмисника. Фото: Нацполіція

Раніше ми інформували, що у Житомирській області чоловік двічі відмовився від отримання повістки.

Також нещодавно у Києві в Дарницькому районі суд виніс вирок стосовно чоловіка, який ухилився від мобілізації.