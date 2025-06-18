Брал деньги за трудоустройство с "броней" - задержан злоумышленник

На Киевщине задержали мужчину, который "бронировал" уклонистов
Оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции Украины задержали мужчину из Киевской области, который обещал военнообязанным трудоустройство на должности с "броней". Злоумышленнику уже объявили о подозрении — сейчас следствие продолжается.
Об этом информирует пресс-служба Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Трудоустройство за деньги на должности с "броней" — детали дела
Отмечается, что фигурант зарабатывал на желающих избежать мобилизации. Он брал деньги за содействие в снятии с розыска ТЦК и трудоустройстве на предприятии критической инфраструктуры для бронирования от службы в армии.
Противоправную деятельность злоумышленника разоблачили оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры.
Незаконной деятельность занимался 26-летний житель Киевщины — в прошлом инженер одного из филиалов госпредприятия. Он предлагал военнообязанным мужчинам трудоустроить их на предприятие критической инфраструктуры, где им должны были оформить бронирование от военной службы.
За предоставление таких услуг мужчина требовал 9 тысяч долларов, утверждая, что средства будут переданы должностным лицам предприятия.
Также злоумышленник предлагал привести в порядок военно-учетные документы. "Услугу" по снятию с розыска ТЦК оценил в 5,5 тысяч долларов.
При физической поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ фигуранта задержали сразу после получения денег якобы для передачи должностным лицам ТЦК за изменение статуса разыскиваемого мужчины.
Злоумышленнику уже объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В настоящее время следствие продолжается.
Ранее мы информировали, что в Житомирской области мужчина дважды отказался от получения повестки.
Также недавно в Киеве в Дарницком районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!