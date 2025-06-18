Брал деньги за трудоустройство с "броней" - задержан злоумышленник

Правоохранители задерживают злоумышленника. Фото: Нацполиция

Оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции Украины задержали мужчину из Киевской области, который обещал военнообязанным трудоустройство на должности с "броней". Злоумышленнику уже объявили о подозрении — сейчас следствие продолжается.

Об этом информирует пресс-служба Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Правоохранители задерживают злоумышленника. Фото: Нацполиция

Трудоустройство за деньги на должности с "броней" — детали дела

Отмечается, что фигурант зарабатывал на желающих избежать мобилизации. Он брал деньги за содействие в снятии с розыска ТЦК и трудоустройстве на предприятии критической инфраструктуры для бронирования от службы в армии.

Противоправную деятельность злоумышленника разоблачили оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры.

Незаконной деятельность занимался 26-летний житель Киевщины — в прошлом инженер одного из филиалов госпредприятия. Он предлагал военнообязанным мужчинам трудоустроить их на предприятие критической инфраструктуры, где им должны были оформить бронирование от военной службы.

Автомобиль злоумышленника. Фото: Нацполиция

За предоставление таких услуг мужчина требовал 9 тысяч долларов, утверждая, что средства будут переданы должностным лицам предприятия.

Также злоумышленник предлагал привести в порядок военно-учетные документы. "Услугу" по снятию с розыска ТЦК оценил в 5,5 тысяч долларов.

При физической поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ фигуранта задержали сразу после получения денег якобы для передачи должностным лицам ТЦК за изменение статуса разыскиваемого мужчины.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время следствие продолжается.

Правоохранители задерживают злоумышленника. Фото: Нацполиция

Ранее мы информировали, что в Житомирской области мужчина дважды отказался от получения повестки.

Также недавно в Киеве в Дарницком районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от мобилизации.