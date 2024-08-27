На Київщині чоловік зберігав гранату вдома — його затримали

На Київщині затримали чоловіка, який зберігав бойову гранату вдома
На Київщині правоохоронці вилучили бойову гранату у 41-річного чоловіка, який стверджує, що знайшов її в лісі. Фігуранта затримали, йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини у Telegram у вівторок, 27 серпня.
На Київщині чоловік вдома зберігав гранату
У Боярці Київської області правоохоронці вилучили бойову гранату у 41-річного місцевого жителя.
"Під час проведення невідкладного обшуку було виявлено бойову гранату та запал до неї", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, фігурант пояснив, що небезпечний предмет знайшов у лісі та вирішив залишити собі.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
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