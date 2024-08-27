На Київщині чоловік зберігав гранату вдома — його затримали

Граната в руках. Ілюстративне фото: rbc.ua

На Київщині правоохоронці вилучили бойову гранату у 41-річного чоловіка, який стверджує, що знайшов її в лісі. Фігуранта затримали, йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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У Боярці Київської області правоохоронці вилучили бойову гранату у 41-річного місцевого жителя.

"Під час проведення невідкладного обшуку було виявлено бойову гранату та запал до неї", — йдеться у повідомленні.

Граната, яку знайшли під час обшуків. Фото: Нацполіція

За даними поліції, фігурант пояснив, що небезпечний предмет знайшов у лісі та вирішив залишити собі.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.