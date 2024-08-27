В Киевской области мужчина хранил гранату дома — его задержали

В Киевской области задержали мужчину, который хранил боевую гранату дома
В Киевской области правоохранители изъяли боевую гранату у 41-летнего мужчины, который утверждает, что нашел ее в лесу. Фигуранта задержали, ему грозит от трех до семи лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины в Telegram во вторник, 27 августа.
В Киевской области мужчина дома хранил гранату
В Боярке Киевской области правоохранители изъяли боевую гранату у 41-летнего местного жителя.
"Во время проведения неотложного обыска была обнаружена боевая граната и страсть к ней" , — говорится в сообщении.
По данным полиции, фигурант объяснил, что опасный предмет нашел в лесу и решил оставить себе.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении, его поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит от трех до семи лет заключения.
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