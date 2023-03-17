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Пропонували евакуацію з "гарячих точок": у Києві викрили шахрайську схему

17 березня 2023 18:42
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Затримання одного із шахраїв
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У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої заволодівали коштами громадян під виглядом "евакуації" з тимчасово окупованих територій та оформлення документів для виїзду за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Як підозрювані організували шахрайську схему 

За даними слідства, упродовж 2022 року через сторінки у соціальних мережах та месенджерах вони розповсюджували рекламу про нібито надання "послуг" з вивезення людей, у тому числі з обмеженими можливостями, з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.
 
Використовуючи складну соціально-гуманітарну ситуацію в районах поблизу лінії зіткнення, вони пропонували евакуацію з Харківської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, а також з найбільш гарячих точок зіткнень у містах Бахмут, Вугледар, Куп’янськ тощо.
 
Також учасники групи обіцяли допомогу у виготовленні документів, необхідних для перетину кордону чоловікам, які підлягають мобілізації. Вартість "послуг" становила від 20 тис. грн та залежала від терміновості і способів її виконання.
 
Надалі, використовуючи вразливий стан та безвихідне становище потерпілих, їх переконували у необхідності здійснення передоплати у розмірі 50%. Після отримання грошових коштів припиняли з ними подальшу комунікацію, а зобов’язання не виконували.
 
До шахрайської схеми з метою відкриття банківських рахунків та переведення в готівку коштів залучалися так звані "дропи" або "грошові мули" з-поміж осіб без постійного місця проживання або тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі.

Обшуки у шахраїв

У ході проведених обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, а також мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів.

Також у співпраці з правоохоронними органами Республіки Польща вживаються заходи щодо встановлення місцеперебування інших фігурантів, їх затримання та екстрадиції в Україну.

Яке покарання чекає на обвинувачених

За результатами розслідування одному з учасників шахрайської схеми, уродженцю Івано-Франківської області, повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні грошовими коштами громадян, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Фото: Київська міська прокуратура

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