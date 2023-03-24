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На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

24 березня 2023 23:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області жінка вирішила помститися своєму колишньому коханому. Вона надіслала йому алкоголь з талієм. Від отруєння чоловік помер. 

Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.

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Деталі

До поліції зателефонував лікар та повідомив, що до медичного закладу Іванківського району доставлено 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм. 

"Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію з чоловіком. Він повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні", — розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Подібні випадки отруєння було зафіксовано в лікарні Фастова. У чотирьох жінок був підтверджений в організмі теж цей вид металу.

"2 лютого у мене був День ангела і я вирішила запросити подруг відмітити. Ми розпили бутилку рому, яку я напередодні виграла у розіграші. Через декілька днів нам всі стало погано. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами", — розповіла потерпіла Інна.

Працівники поліції встановили, що відправлення кур’єрською доставкою отруєних пляшок рому здійснювала жінка. 

У той час до поліції повідомили трагічну інформацію — чоловік від отруєння помер.

"Стан пацієнта дуже швидко погіршувався і ми не могли йому вже нічим допомогти, а після того, як ми отримали результат лабораторного дослідження на талій, то побачили дуже високу концентрацію і пацієнт просто був приречений", — повідомив лікар.

Оперативники поліції з’ясували повну інформацію про жінку, яка ймовірно труїла людей. 20 років тому вона мешкала в Іванківському районі. Жінка раніше мала стосунки з померлим чоловіком.

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывших

"Вони прийшли до мене і повідомили, що Леся вагітна і треба гроші на аборт. Я казала женіться, але вона не захотіла, побоялась батьків", — розповіла мати загиблого.

Розслідування встановило, що чоловік однієї з чотирьох отруєних потерпілих теж мав колись стосунки з цією жінкою. У серпні 2022 року вона вже намагалася отруїти його таким способом, однак концентрація дози талію була надто мала. У січні цього року алкоголь отримала вже його дружина. 

"Під час санкціонованого обшуку у помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку "подарунків" та інші речі", — повідомили у поліції.

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывших

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывших

Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывших

За фактом умисного вбивства слідчі Вишгородського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, повідомили жінці про підозру (ч.1 ст.115 ККУ). Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вона перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва правоохоронці та працівники соцслужб вилучили немовля у матері. 5-місячний хлопчик жив у недобудові та в антисанітарних умовах.

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