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В Киевской области задержали женщину, которая отравила насмерть бывшего

24 марта 2023 23:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Женщину поместили в изолятор временного содержания
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области женщина решила отомстить своему бывшему любимому. Она послала ему алкоголь с таллием. От отравления мужчина умер.

Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

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Подробности

В полицию позвонил врач и сообщил, что в медицинское учреждение Иванковского района доставлен 38-летний мужчина с явными признаками отравления таллием.

"Оперативщики уголовного розыска стали подробнее исследовать ситуацию с мужчиной. Он сообщил, что 14 февраля на День святого Валентина он получил сообщение в мессенджер от неизвестного номера о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл соответствующий приз. Через несколько дней он действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять и три шоколадки. Через некоторое время ему стало плохо и он попал в больницу", — рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Подобные случаи отравления были зафиксированы в больнице Фастова. У четырех женщин был подтвержден в организме тоже этот вид металла.

"2 февраля у меня был День ангела и я решила пригласить подруг отметить. Мы распили бутылку рома, которую я накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней нам все стало плохо. Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой поехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы начали выпадать клоками", — рассказала потерпевшая Инна.

Работники полиции установили, что отправка курьерской доставкой отравленных бутылок рома осуществляла женщина.

В то время в полицию сообщили трагическую информацию — мужчина от отравления умер.

"Состояние пациента очень быстро ухудшалось и мы не могли ему уже ничем помочь, а после того, как мы получили результат лабораторного исследования на таллий, увидели очень высокую концентрацию и пациент просто был обречен", — сообщил врач.

Оперативники полиции выяснили полную информацию о женщине, которая вероятно травила людей. 20 лет назад она жила в Иванковском районе. Женщина ранее имела отношения с умершим мужчиной.

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывшие.

"Они пришли ко мне и сообщили, что Леся беременна и надо деньги на аборт. Я говорила женитесь, но она не захотела, побоялась родителей", — рассказала мать погибшего.

Расследование установило, что мужчина одной из четырех отравленных потерпевших тоже имел когда-то отношения с этой женщиной. В августе 2022 года она уже пыталась отравить его таким способом, однако концентрация дозы таллия была слишком мала. В январе этого года алкоголь получила его жена.

"Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков" и другие вещи", — сообщили в полиции.

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывшие.

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывшие.

Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания.

В Киевской области задержали женщину, которая травила свои бывшие.

По факту умышленного убийства следователи Вышгородского управления полиции Киевской областной, по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры, сообщили женщине о подозрении (ч.1 ст.115 УКУ). Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Также она проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в Печерском районе Киева правоохранители и работники соцслужб изъяли младенца у матери. 5-месячный мальчик жил в недостройке и в антисанитарных условиях.

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