Місто без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 листопада, на Київщині знову вимикатимуть світло — вже оприлюднено графіки на завтра. Мешканців Київської області закликають підготуватися до можливих відключень електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключень світла для Київщини на 17 листопада

У понеділок, 17 листопада, у Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб'єкти України.

Графіки відключень світла для Київщини 17 листопада/ДТЕК

Графіки відключень світла для Київщини 17 листопада/ДТЕК

Зауважимо, що найближчим часом мають ухвалити важливе рішення щодо генераторів у Києві.

Раніше міжнародний експерт розповів, скільки підприємств в Україні готові до тривалих відключень світла.