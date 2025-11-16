Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині завтра вимикатимуть світло — графіки ДТЕК

На Київщині завтра вимикатимуть світло — графіки ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 20:45
Оновлено: 20:45
Графіки відключень світла для Київщини на 17 листопада
Місто без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 листопада, на Київщині знову вимикатимуть світло — вже оприлюднено графіки на завтра. Мешканців Київської області закликають підготуватися до можливих відключень електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень світла для Київщини на 17 листопада

У понеділок, 17 листопада, у Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб'єкти України.

Графіки відключення світла
Графіки відключень світла для Київщини 17 листопада/ДТЕК
Відключення світла
Графіки відключень світла для Київщини 17 листопада/ДТЕК

Зауважимо, що найближчим часом мають ухвалити важливе рішення щодо генераторів у Києві.

Раніше міжнародний експерт розповів, скільки підприємств в Україні готові до тривалих відключень світла.

Київ Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації