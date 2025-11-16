На Київщині завтра вимикатимуть світло — графіки ДТЕК
У понеділок, 17 листопада, на Київщині знову вимикатимуть світло — вже оприлюднено графіки на завтра. Мешканців Київської області закликають підготуватися до можливих відключень електроенергії.
Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.
Графіки відключень світла для Київщини на 17 листопада
У понеділок, 17 листопада, у Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб'єкти України.
