Видео
Україна
Видео

Главная Киев На Киевщине завтра будут выключать свет — графики ДТЭК

На Киевщине завтра будут выключать свет — графики ДТЭК

Дата публикации 16 ноября 2025 20:45
обновлено: 20:45
Графики отключений света для Киевщины на 17 ноября
Город без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 ноября, на Киевщине снова будут выключать свет — уже обнародованы графики на завтра. Жителей Киевской области призывают подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Графики отключений света для Киевской области на 17 ноября

В понедельник, 17 ноября, в Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских атак на энергообъекты Украины.

Графіки відключення світла
Графики отключений света для Киевской области 17 ноября/ДТЭК
Відключення світла
Графики отключений света для Киевской области 17 ноября/ДТЭК

Заметим, что в ближайшее время должны принять важное решение относительно генераторов в Киеве.

Ранее международный эксперт рассказал, сколько предприятий в Украине готовы к длительным отключениям света.

Киев Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
