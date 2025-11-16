Графики отключений света для Киевщины на 17 ноября

На Киевщине завтра будут выключать свет — графики ДТЭК
В понедельник, 17 ноября, на Киевщине снова будут выключать свет — уже обнародованы графики на завтра. Жителей Киевской области призывают подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Графики отключений света для Киевской области на 17 ноября
В понедельник, 17 ноября, в Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия российских атак на энергообъекты Украины.
Заметим, что в ближайшее время должны принять важное решение относительно генераторов в Киеве.
Ранее международный эксперт рассказал, сколько предприятий в Украине готовы к длительным отключениям света.
Читайте Новини.LIVE!