Графики отключений света для Киевщины на 17 ноября

Город без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 ноября, на Киевщине снова будут выключать свет — уже обнародованы графики на завтра. Жителей Киевской области призывают подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Графики отключений света для Киевской области на 17 ноября

В понедельник, 17 ноября, в Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских атак на энергообъекты Украины.

Графики отключений света для Киевской области 17 ноября/ДТЭК

