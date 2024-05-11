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На Київщині жінка не впоралася з керуванням автомобіля — загинула дитина

11 травня 2024 23:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині жінка не впоралася з керуванням автомобіля — загинула дитина
ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На автомобільній дорозі Київ — Знам'янка в суботу, 11 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автівок загинув дев'ятирічний пасажир. 

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook.

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За попередньою інформацією, 38-річна водійка легковика KIA  рухалась автодорогою Н-01 та допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля Volvo, який стояв у крайній смузі.

ДТП на Київщині 11 травня
ДТП на автодорозі. Фото: Нацполіція

"Внаслідок події дев'ятирічний пасажир KIA загинув на місці, а кермувальницю доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Водночас водій самоскида Volvo залишився неушкодженим. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо ДТП та продовжує працювати на місці події.

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Скриншот допису поліції Київської області

Нагадаємо, вчора у Львові на вулиці Перемишльській водій автомобіля скоїв наїзд на 12-річну дівчину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді.

Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

ДТП
аварія
Київська область
автомобіль
водії

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