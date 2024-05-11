На Киевщине женщина не справилась с управлением автомобиля — погиб ребенок

ДТП на Киевщине. Фото: Нацполиция

На автомобильной дороге Киев — Знаменка в субботу, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей погиб девятилетний пассажир.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

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По предварительной информации, 38-летний водитель легкового автомобиля KIA двигалась по автодороге Н-01 и допустила столкновение с задней частью автомобиля Volvo, который стоял в крайней полосе.

ДТП на автодороге. Фото: Нацполиция

"В результате происшествия девятилетний пассажир KIA погиб на месте, а водитель была доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

В то же время водитель самосвала Volvo остался невредимым. Полиция открыла уголовное производство по ДТП и продолжает работать на месте происшествия.

Скриншот поста полиции Киевской области

Напомним, вчера во Львове на улице Перемышльской водитель автомобиля совершил наезд на 12-летнюю девушку, которая переезжала пешеходный переход на велосипеде.

Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.