У Києві водій збив жінку на пішохідному переході — що на нього чекає

Місце події за мить до ДТП. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали 19-річного водія "БМВ", який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 2 травня.

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ДТП за участі водія автомобіля марки "БМВ Х3" та жінки-пішохода сталася 1 травня на вулиці Князів Острозьких.

Слідством було встановлено, що 19-річний чоловік, який кермував автомобілем "БМВ" з перевищенням максимально дозволеної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

"Внаслідок наїзду 37-річна жінка отримала численні тілесні ушкодження та травми внутрішніх органів і була госпіталізована до лікарні", — повідомили в прокуратурі.

За допомогою спеціального приладу було з'ясовано, що чоловік був тверезий. Його затримали та оголосили про підозру в порушенні правил дорожнього руху. Також до нього було вжито обмежувальний захід у вигляді тримання під вартою.

Порушнику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автомобіль "БМВ" винуватця ДТП. Фото: Київська міська прокуратура

Пошкоджена передня частина "БМВ". Фото: Київська міська прокуратура

"БМВ" 19-річного порушника. Фото: Київська міська прокуратура

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