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У Києві водій збив жінку на пішохідному переході — що на нього чекає

2 травня 2024 13:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві водій збив жінку на пішохідному переході — що на нього чекає
Місце події за мить до ДТП. Фото: Київська міська прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві затримали 19-річного водія "БМВ", який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 2 травня.

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ДТП на Печерську

ДТП за участі водія автомобіля марки "БМВ Х3" та жінки-пішохода сталася 1 травня на вулиці Князів Острозьких.

Слідством було встановлено, що 19-річний чоловік, який кермував автомобілем "БМВ" з перевищенням максимально дозволеної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

"Внаслідок наїзду 37-річна жінка отримала численні тілесні ушкодження та травми внутрішніх органів і була госпіталізована до лікарні", — повідомили в прокуратурі.

За допомогою спеціального приладу було з'ясовано, що чоловік був тверезий. Його затримали та оголосили про підозру в порушенні правил дорожнього руху. Також до нього було вжито обмежувальний захід у вигляді тримання під вартою.

Порушнику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

ДТП
Автомобіль "БМВ" винуватця ДТП. Фото: Київська міська прокуратура
ДТП
Пошкоджена передня частина "БМВ". Фото: Київська міська прокуратура
ДТП
"БМВ" 19-річного порушника. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше ми розповідали, що у Києві в Солом'янському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка DAF перевернулася на тротуар.

Голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

ДТП
Київ
Україна
прокуратура
водії

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