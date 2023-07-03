Київська міська прокуратура. Фото: google.com

Київська міська прокуратура викрила групу осіб, які надавали послуги з анонімізації телефонних дзвінків з Росії до України. Їй інкримінують ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За словами прокурорів, затримані за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення дозволяли користувачам анонімно дзвонити з-за кордону в Україну, зокрема з території Росії.

"За даними слідства, учасники схеми, використовуючи PROXY та виділені віртуальні сервери (VPS), новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення налаштували маршрутизацію міжнародних дзвінків та голосового трафіку, обходячи центри комутації вітчизняних операторів", — йдеться в повідомленні.

На Київщині знайшли "ділків", які дозволяли користувачам анонімно дзвонити з РФ в Україну. Фото: Київська міська прокуратура

Хто допомагав горе-бізнесменам

За даними слідства, учасники "схеми" використовували підставних осіб з числа соціально незахищених верств населення.

"Таким чином "ділки" забезпечували з’єднання абонентів різних держав, в тому числі й держави-агресора з абонентами в Україні, маскували джерело генерації телефонних з’єднань на територію України та, як наслідок, створювали в умовах воєнного стану неконтрольовані українськими операторами канали зв’язку", — кажуть слідчі.

Яке покарання грозить затриманим

На підставі отриманих беззаперечних доказів 4 учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві судитимуть керівника підприємства за поставку неякісних мастильних матеріалів для Міноборони на понад 12 млн грн. Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт.

Додамо, у Києві завершилось досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно засновника мережі ломбардів за фактом фінансування тероризму. Чоловіка судитимуть за ч. 3 ст. 258-5 КК України.