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У Києві судитимуть засновника ломбардів за фінансування тероризму

30 червня 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві судитимуть засновника ломбардів за фінансування тероризму
Ілюстративне зображення обміну прикрас у ломбарді. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві завершилось досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно засновника мережі ломбардів за фактом фінансування тероризму. Чоловіка судитимуть за ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Як повідомляють правоохоронці, затриманий упродовж 2014-2018 років налагодив на території тимчасово окупованої Донецької області діяльність мережі ломбардів. Там громадянам надавалися мікрокредити під заставу майна.

"Функціонування цих закладів забезпечувалося організованою групою, до складу якої входили, у тому числі, громадяни російської федерації. Сам підозрюваний, перебуваючи на підконтрольній Україні території, фактично продовжував контролювати їх діяльність", — йдеться в повідомленні.

 

У Києві судитимуть засновника ломбардів за фінансування тероризму. Фото: Київська міська прокуратура

З доходу від ломбардів упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого "бюджету "ДНР".

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

Зазначається, що Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Солом’янському районному суді відбувається судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагає продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

Додамо, що учора, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.

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