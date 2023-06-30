У Києві судитимуть засновника ломбардів за фінансування тероризму
У Києві завершилось досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно засновника мережі ломбардів за фактом фінансування тероризму. Чоловіка судитимуть за ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
Як повідомляють правоохоронці, затриманий упродовж 2014-2018 років налагодив на території тимчасово окупованої Донецької області діяльність мережі ломбардів. Там громадянам надавалися мікрокредити під заставу майна.
"Функціонування цих закладів забезпечувалося організованою групою, до складу якої входили, у тому числі, громадяни російської федерації. Сам підозрюваний, перебуваючи на підконтрольній Україні території, фактично продовжував контролювати їх діяльність", — йдеться в повідомленні.
З доходу від ломбардів упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого "бюджету "ДНР".
Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.
Зазначається, що Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Солом’янському районному суді відбувається судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагає продовжити йому цілодобовий домашній арешт.
Додамо, що учора, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.