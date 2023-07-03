В Киевской области нашли "делков", которые позволяли пользователям анонимно звонить из РФ в Украину

Киевская городская прокуратура. Фото: google.com

Киевская городская прокуратура разоблачила группу лиц, оказывавших услуги по анонимизации телефонных звонков из России в Украину. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УК Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По словам прокуроров, задержанные с помощью специализированного программного обеспечения позволяли пользователям анонимно звонить из-за границы в Украину, в том числе с территории России.

"По данным следствия, участники схемы, используя PROXY и выделенные виртуальные серверы (VPS), новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение настроили маршрутизацию международных звонков и голосового трафика, обходя центры коммутации отечественных операторов", — говорится в сообщении.

В Киевской области нашли "дельцов", которые позволяли пользователям анонимно звонить из РФ в Украину. Фото: Киевская городская прокуратура

Кто помогал горе-бизнесменам

По данным следствия, участники "схемы" использовали подставные лица из числа социально незащищенных слоев населения.

"Таким образом "дельцы" обеспечивали соединение абонентов разных государств, в том числе и государства-агрессора с абонентами в Украине, маскировали источник генерации телефонных соединений на территорию Украины и, как следствие, создавали в условиях военного положения неконтролируемые украинскими операторами каналы связи", — говорят следователи.

Какое наказание грозит задержанным

На основании полученных безоговорочных доказательств 4 участников преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве будут судить руководителя предприятия за поставку некачественных смазочных материалов для Минобороны более чем на 12 млн грн. Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт.

Добавим, в Киеве завершилось досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя сети ломбардов по факту финансирования терроризма. Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины.