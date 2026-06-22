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Головна Київ На Київщині зростає смертність на водоймах: 22 загиблих з початку року

На Київщині зростає смертність на водоймах: 22 загиблих з початку року

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Дата публікації: 22 червня 2026 18:55
ДСНС: на Київщині зростає кількість смертей на водоймах
Рятувальники дістають із водойми людину, яка потонула. Фото: ДСНС

На Київщині з початку року зросла кількість трагічних випадків на водоймах. Загалом вода вже забрала життя 22 людей. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля води.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС Київщини у понеділок, 22 червня.

На Київщині зростає смертність на водоймах:
Рятувальники дістають тіло людини, яка потонула. Фото: ДСНС

На Київщині зростає кількість смертей на водоймах

За даними ДСНС, останній смертельний випадок стався поблизу села Гаврилівка Бучанського району. До Служби порятунку надійшло повідомлення про ймовірне утоплення людини у місцевому ставку.

Наступного дня рятувальники продовжили пошукові роботи. Вони обстежили водойму за допомогою спеціального обладнання та техніки й виявили тіло жінки, після чого підняли його з води.

За попередніми даними, смерть настала внаслідок утоплення. Остаточні обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

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У ДСНС Київщини нагадують про правила безпеки під час відпочинку біля водойм. Людей закликають купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду напідпитку та не залишати дітей без нагляду.

Також рятувальники просять реально оцінювати власні сили та суворо дотримуватися правил безпеки. У відомстві наголошують: вода не пробачає необережності, тож варто берегти себе та своїх близьких.

За інформацією ДСНС, від початку 2026 року на водоймах Київської області вже загинуло 22 людини.

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Скриншот повідомлення ДСНС Київщини/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві та області у вівторок, 23 червня, очікується тепла літня погода з мінливою хмарністю. Уночі місцями можливі короткочасні дощі, проте вдень опадів не прогнозують. Температура повітря в столиці підніметься до +28 °C.

Новини.LIVE також писали, що 22 червня у Дніпровському та Дарницькому районах Києва сталося аварійне відключення електроенергії. За попередніми даними, світло в оселях мають повернути до 16:00.

ДСНС потонули водойма
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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