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Главная Киев В Киевской области растет смертность на водоемах: 22 погибших с начала года

В Киевской области растет смертность на водоемах: 22 погибших с начала года

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Дата публикации 22 июня 2026 18:55
ГСЧС: в Киевской области растет число смертей на водоемах
Спасатели извлекают из водоема утонувшего человека. Фото: ГСЧС

В Киевской области с начала года возросло число трагических случаев на водоемах. Всего вода уже унесла жизни 22 человек. Спасатели призывают граждан проявлять максимальную осторожность во время отдыха у воды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Киевской области в понедельник, 22 июня.

На Київщині зростає смертність на водоймах:
Спасатели извлекают тело утонувшего человека. Фото: ГСЧС

В Киевской области растет число смертей на водоемах

По данным ГСЧС, последний смертельный случай произошел вблизи села Гавриловка Бучанского района. В Службу спасения поступило сообщение о вероятном утоплении человека в местном пруду.

На следующий день спасатели продолжили поисковые работы. Они обследовали водоем с помощью специального оборудования и техники и обнаружили тело женщины, после чего извлекли его из воды.

По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления. Окончательные обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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В ГСЧС Киевской области напоминают о правилах безопасности во время отдыха у водоемов. Людей призывают купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра.

Также спасатели просят трезво оценивать свои силы и строго соблюдать правила безопасности. В ведомстве подчеркивают: вода не прощает неосторожности, поэтому стоит беречь себя и своих близких.

По информации ГСЧС, с начала 2026 года на водоемах Киевской области уже погибло 22 человека.

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Скриншот сообщения ГСЧС Киевской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и области во вторник, 23 июня, ожидается тёплая летняя погода с переменной облачностью. Ночью местами возможны кратковременные дожди, однако днём осадков не прогнозируется. Температура воздуха в столице поднимется до +28 °C.

Новини.LIVE также сообщали, что 22 июня в Днепровском и Дарницком районах Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. По предварительным данным, свет в домах должен появиться к 16:00.

ГСЧС утонули водоем
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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