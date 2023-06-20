На київських пляжах виявили кишкову паличку
Низка пляжів у Києві не відповідає санітарним нормам. На двох із них було навіть виявлено лактозопозитивну кишкову паличку.
Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб на своїй Facebook-сторінці.
Кишкова паличка в Києві
Центр контролю та профілактики хвороб з 12 по 18 червня провів детальний моніторинг водойм у межах Києва — і виявив низку проблем.
Так, на пляжах "Золотий" та "Тельбин" діагностували перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.
Інші проблеми на водоймах
Санітарно-хімічні показники води, які не відповідають нормі, виявили відразу на чотирьох пляжах:
- "Вербний";
- "Галерний";
- "Пуща Водиця";
- "Райдуга".
Крім того, на пляжі "Райдуга" вода смердить тухлою рибою, а запах водойми в районі пляжу "Тельбин" — землистий.
Де в Києві можна безпечно купатися
Разом з тим, у Київському центрі контролю назвали пляжі, де ситуація є в межах санітарних норм.
Це:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Передмістна Слобідка";
- озеро "Троєщина";
- "Чорторий".
Нагадаємо, у травні Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон.