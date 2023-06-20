На київських пляжах виявили кишкову паличку

Пляж "Тельбин", де виявили перевищення індексу кишкової палички. Фото: kyivmaps.com

Низка пляжів у Києві не відповідає санітарним нормам. На двох із них було навіть виявлено лактозопозитивну кишкову паличку.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб на своїй Facebook-сторінці.

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Центр контролю та профілактики хвороб з 12 по 18 червня провів детальний моніторинг водойм у межах Києва — і виявив низку проблем.

Так, на пляжах "Золотий" та "Тельбин" діагностували перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Інші проблеми на водоймах

Санітарно-хімічні показники води, які не відповідають нормі, виявили відразу на чотирьох пляжах:

"Вербний";

"Галерний";

"Пуща Водиця";

"Райдуга".

Крім того, на пляжі "Райдуга" вода смердить тухлою рибою, а запах водойми в районі пляжу "Тельбин" — землистий.

Де в Києві можна безпечно купатися

Разом з тим, у Київському центрі контролю назвали пляжі, де ситуація є в межах санітарних норм.

Це:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Передмістна Слобідка";

озеро "Троєщина";

"Чорторий".

Ситуація на пляжах Києва

Нагадаємо, у травні Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон.