Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На київських пляжах виявили кишкову паличку arrow

На київських пляжах виявили кишкову паличку

20 червня 2023 10:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На київських пляжах виявили кишкову паличку
Пляж "Тельбин", де виявили перевищення індексу кишкової палички. Фото: kyivmaps.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Низка пляжів у Києві не відповідає санітарним нормам. На двох із них було навіть виявлено лактозопозитивну кишкову паличку.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також:

Кишкова паличка в Києві

Центр контролю та профілактики хвороб з 12 по 18 червня провів детальний моніторинг водойм у межах Києва — і виявив низку проблем.

Так, на пляжах "Золотий" та "Тельбин" діагностували перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Інші проблеми на водоймах

Санітарно-хімічні показники води, які не відповідають нормі, виявили відразу на чотирьох пляжах:

  • "Вербний";
  • "Галерний";
  • "Пуща Водиця";
  • "Райдуга".

Крім того, на пляжі "Райдуга" вода смердить тухлою рибою, а запах водойми в районі пляжу "Тельбин" — землистий.

Де в Києві можна безпечно купатися

Разом з тим, у Київському центрі контролю назвали пляжі, де ситуація є в межах санітарних норм.

Це:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Передмістна Слобідка";
  • озеро "Троєщина";
  • "Чорторий".
Ситуація на пляжах Києва
Ситуація на пляжах Києва

Нагадаємо, у травні Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB