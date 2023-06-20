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На киевских пляжах обнаружили кишечную палочку

20 июня 2023 10:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На киевских пляжах обнаружили кишечную палочку
Пляж "Тельбин", где было выявлено превышение индекса кишечной палочки. Фото: kyivmaps.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ряд пляжей в Киеве не соответствует санитарным нормам. На двух из них была даже обнаружена лактозопозитивная кишечная палочка.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней на своей Facebook-странице.

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Кишечная палочка в Киеве

Центр контроля и профилактики болезней с 12 по 18 июня провел детальный мониторинг водоемов в пределах Киева и выявил ряд проблем.

На пляжах "Золотой" и "Тельбин" диагностировали превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки.

Другие проблемы на водоемах

Санитарно-химические показатели воды, не соответствующие норме, обнаружили сразу на четырех пляжах:

  • "Вербный";
  • "Галерный";
  • "Пуща Водица";
  • "Радуга".

Кроме того, на пляже "Радуга" вода воняет тухлой рыбой, а запах водоема в районе пляжа "Тельбин" - землистый.

Где в Киеве можно безопасно купаться

Вместе с тем, в Киевском центре контроля назвали пляжи, где ситуация находится в пределах санитарных норм.

Это:

  • "Венеция";
  • "Веселка";
  • "Детский";
  • "Предместная Слободка";
  • озеро "Троещина";
  • "Черторый".
Ситуация на пляжах Киева
Ситуация на пляжах Киева

Напомним, в мае Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон.

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