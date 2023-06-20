На киевских пляжах обнаружили кишечную палочку
Ряд пляжей в Киеве не соответствует санитарным нормам. На двух из них была даже обнаружена лактозопозитивная кишечная палочка.
Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней на своей Facebook-странице.
Кишечная палочка в Киеве
Центр контроля и профилактики болезней с 12 по 18 июня провел детальный мониторинг водоемов в пределах Киева и выявил ряд проблем.
На пляжах "Золотой" и "Тельбин" диагностировали превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки.
Другие проблемы на водоемах
Санитарно-химические показатели воды, не соответствующие норме, обнаружили сразу на четырех пляжах:
- "Вербный";
- "Галерный";
- "Пуща Водица";
- "Радуга".
Кроме того, на пляже "Радуга" вода воняет тухлой рыбой, а запах водоема в районе пляжа "Тельбин" - землистый.
Где в Киеве можно безопасно купаться
Вместе с тем, в Киевском центре контроля назвали пляжи, где ситуация находится в пределах санитарных норм.
Это:
- "Венеция";
- "Веселка";
- "Детский";
- "Предместная Слободка";
- озеро "Троещина";
- "Черторый".
Напомним, в мае Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон.