На киевских пляжах обнаружили кишечную палочку

Пляж "Тельбин", где было выявлено превышение индекса кишечной палочки. Фото: kyivmaps.com

Ряд пляжей в Киеве не соответствует санитарным нормам. На двух из них была даже обнаружена лактозопозитивная кишечная палочка.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней на своей Facebook-странице.

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Центр контроля и профилактики болезней с 12 по 18 июня провел детальный мониторинг водоемов в пределах Киева и выявил ряд проблем.

На пляжах "Золотой" и "Тельбин" диагностировали превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки.

Другие проблемы на водоемах

Санитарно-химические показатели воды, не соответствующие норме, обнаружили сразу на четырех пляжах:

"Вербный";

"Галерный";

"Пуща Водица";

"Радуга".

Кроме того, на пляже "Радуга" вода воняет тухлой рыбой, а запах водоема в районе пляжа "Тельбин" - землистый.

Где в Киеве можно безопасно купаться

Вместе с тем, в Киевском центре контроля назвали пляжи, где ситуация находится в пределах санитарных норм.

Это:

"Венеция";

"Веселка";

"Детский";

"Предместная Слободка";

озеро "Троещина";

"Черторый".

Ситуация на пляжах Киева

Напомним, в мае Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон.