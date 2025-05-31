У Києві на "Книжковому Арсеналі" вилучили вогнепальну зброю

Зброя та газові балончики, які вилучили на "Книжковому Арсеналі" у Києві. Фото: Управління державної охорони України/Facebook

У Києві, під час щорічного фестивалю "Книжковий Арсенал", вилучили низку заборонених предметів. Серед вилученого — вогнепальна зброя, боєприпаси та газові балончики.

Про це інформує Управління державної охорони України у Facebook у суботу, 31 травня.

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Зброя та газові балончики, які вилучили на "Книжковому Арсеналі" у Києві. Фото: Управління державної охорони України/Facebook

На "Книжковому Арсеналі" вилучили вогнепальну зброю — деталі

Отже, під час фестивалю у Києві, співробітники Управління державної охорони України (УДО) вилучили велику кількість заборонених предметів, серед яких зброя і боєприпаси. Ці предмети було вилучено у відвідувачів фестивалю "Книжковий арсенал" під час перевірки документів та особистих речей.

"Лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий арсенал" було вилучено: вогнепальна зброя — 1 од., ріжучі та колючі предмети — 127 од., газові балончики — 74 од., боєприпаси — 12 од. Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними", — йдеться у повідомленні УДО.

Газові балончики, які вилучили на "Книжковому Арсеналі" у Києві. Фото: Управління державної охорони України/Facebook

У відомстві пояснили, що їх співробітники не обирають, де і коли працювати, а виконують завдання з гарантування безпеки вищих посадових осіб там, де ті перебувають.

Скриншот повідомлення УДО/Facebook

Зауважимо, що у п'ятницю, 30 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською відвідали "Книжковий Арсенал" у Києві.

Також ми інформували, що серед придбаних президентським подружжям книжок під час "Книжкового Арсеналу" є доволі незвичайна наукова робота — "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі".