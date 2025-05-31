В Киеве на "Книжном Арсенале" изъяли огнестрельное оружие

Оружие и газовые баллончики, которые изъяли на "Книжном Арсенале" в Киеве. Фото: Управление государственной охраны Украины/Facebook

В Киеве, во время ежегодного фестиваля "Книжный Арсенал", изъяли ряд запрещенных предметов. Среди изъятого — огнестрельное оружие, боеприпасы и газовые баллончики.

Об этом информирует Управление государственной охраны Украины в Facebook в субботу, 31 мая.

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Оружие и газовые баллончики, которые изъяли на "Книжном Арсенале" в Киеве. Фото: Управление государственной охраны Украины/Facebook

На "Книжном Арсенале" изъяли огнестрельное оружие — детали

Итак, во время фестиваля в Киеве, сотрудники Управления государственной охраны Украины (УГО) изъяли большое количество запрещенных предметов, среди которых оружие и боеприпасы. Эти предметы были изъяты у посетителей фестиваля "Книжный арсенал" во время проверки документов и личных вещей.

"Только на нынешнем фестивале "Книжный арсенал" было изъято: огнестрельное оружие — 1 ед., режущие и колющие предметы — 127 ед., газовые баллончики — 74 ед, боеприпасы — 12 ед. Все эти предметы несут опасность не только чиновникам нашего государства, но и тем, кто находится рядом с ними", — говорится в сообщении УГО.

Газовые баллончики, которые изъяли на "Книжном Арсенале" в Киеве. Фото: Управление государственной охраны Украины/Facebook

В ведомстве объяснили, что их сотрудники не выбирают, где и когда работать, а выполняют задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где те находятся.

Скриншот сообщения УГО/Facebook

Заметим, что в пятницу, 30 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетили "Книжный Арсенал" в Киеве.

Также мы информировали, что среди приобретенных президентской четой книг во время "Книжного Арсенала" есть довольно необычная научная работа — "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи".