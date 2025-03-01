Вбивство чоловіка у Києві — поліція затримала підозрюваного

Поліція на місці злочину. Фото: facebook/UA.KyivPolice

Правоохоронці 28 лютого виявили на трамвайних коліях у Києві тіло вбитого чоловіка. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва в суботу, 1 березня.

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Правоохоронці розповіли, що 28 лютого близько 13:00 перехожі виявили тіло поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" і зателефонували в поліції. Як з'ясувалося, загиблому 38 років і в нього були ознаки насильницької смерті.

"За результатами проведених розшукових заходів оперативники затримали підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину", — йдеться у повідомленні.

У поліції сказали, що 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим. Обурившись через їхню суперечку, а також на фоні постійних ревнощів до жінки, чоловік завдав знайомому поранення ножем в груди, від якого той помер на місці події.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Слідчі затримали зловмисника та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік застрелив пенсіонера на АЗС. Суд вирішив направити підозрюваного на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом.

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