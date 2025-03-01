Убийство мужчины в Киеве — полиция задержала подозреваемого

Полиция на месте преступления. Фото: facebook/UA.KyivPolice

Правоохранители 28 февраля обнаружили на трамвайных путях в Киеве тело убитого мужчины. Подозреваемого уже задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева в субботу, 1 марта.

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Убийство мужчины в Киеве

Правоохранители рассказали, что 28 февраля около 13:00 прохожие обнаружили тело вблизи трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1" и позвонили в полицию. Как выяснилось, погибшему 38 лет и у него были признаки насильственной смерти.

"По результатам проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого неподалеку от места совершения преступления", — говорится в сообщении.

В полиции сказали, что 59-летний нападающий стал свидетелем конфликта между своей сожительницей и потерпевшим. Возмутившись из-за их спора, а также на фоне постоянной ревности к женщине, мужчина нанес знакомому ранение ножом в грудь, от которого тот умер на месте происшествия.

Какое наказание грозит подозреваемому

Следователи задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина застрелил пенсионера на АЗС. Суд решил направить подозреваемого на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.

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