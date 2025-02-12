У Києві чоловік застрелив пенсіонера на АЗС — його відправили на лікування

Рішення суду. Ілюстративне фото: unplash

У Києві чоловік стріляв у пенсіонера на автозаправній станції. Рішенням суду його направлено на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з рушницею наблизився до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Між ними почалася розмова, під час якої фігурант справи здійснив смертельний постріл в голову власника автомобіля. Після цього він забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину.

Під час досудового розслідування було проведено судово-психіатричну експертизу, яка виявила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Також стало відомо, що з 2012 року чоловік періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Що вирішив суд

Суд кваліфікував дії фігуранта справи як умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад, незаконне заволодіння автомобілем, придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Згідно з рішенням суду обвинувачуваного направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Нагадаємо, у Києві суд розглянув справу чоловіка, який восени лаявся на правоохоронців та працівників ТЦК під час перевірки документів.

Також військовослужбовець самовільно залишив частину та не повернувся на службу. Під час затримання він кинув у правоохоронців фугасну міну. Внаслідок цього відбулося судове засідання.