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На лівому березі Києва проблеми з водою

1 травня 2023 10:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На лівому березі Києва проблеми з водою
Працівники Київводоканалу ремонтують мережу водопостачання у столиці. Фото: Facebook-сторінка Київводоканалу.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У лівобережній частині Києва понизився тиск водопостачання. Причиною є пошкодження електрообладнання на насосній станції "Позняки", Київводоканал обіцяє виправити ситуацію протягом доби.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

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Пониження тиску в мережі

Київводоканал повідомив про пониження тиску водопостачання у лівобережних районах столиці.

Причиною цього є пошкодження електричного обладнання на одній з каналізаційних насосних станцій Київводоканалу.

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що йдеться про насосну станцію "Позняки".

Через аварію стоки було переведено на іншу станцію. 

Коли ситуація відновиться

Над ліквідацією пошкодження уже працюють як фахівці самого Київводоканалу, так і робітники підрядної організації.

"Орієнтовно роботи будуть завершені протягом доби", — наголосили у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, що у квітні Київводоканал закликав мешканців столиці не боятися жовтої води з крану.

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