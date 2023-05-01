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На левом берегу Киева проблемы с водой

1 мая 2023 10:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На левом берегу Киева проблемы с водой
Сотрудники Киевводоканала ремонтируют сеть водоснабжения в столице. Фото: Facebook-страница Киевводоканала
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В левобережной части Киева снизилось давление водоснабжения. Причиной повреждения электрооборудования на насосной станции "Позняки", Киевводоканал обещает исправить ситуацию в течение суток.

Об этом сообщает прессслужба Киевводоканала.

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Снижение давления в сети

Киевводоканал сообщил о понижении давления водоснабжения в левобережных районах столицы.

Причиной является повреждение электрического оборудования на одной из канализационных насосных станций Киевводоканала.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что речь идет о насосной станции "Позняки".

Из-за аварии стоки были переведены на другую станцию.

Когда ситуация возобновится

Над ликвидацией повреждения уже работают как специалисты Киевводоканала, так и работники подрядной организации.

"Ориентировочно работы будут завершены в течение суток", — отметили в коммунальном предприятии.

Напомним, что в апреле Киевводоканал призвал жителей столицы не опасаться желтой воды из крана.

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