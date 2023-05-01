На левом берегу Киева проблемы с водой
В левобережной части Киева снизилось давление водоснабжения. Причиной повреждения электрооборудования на насосной станции "Позняки", Киевводоканал обещает исправить ситуацию в течение суток.
Об этом сообщает прессслужба Киевводоканала.
Снижение давления в сети
Киевводоканал сообщил о понижении давления водоснабжения в левобережных районах столицы.
Причиной является повреждение электрического оборудования на одной из канализационных насосных станций Киевводоканала.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что речь идет о насосной станции "Позняки".
Из-за аварии стоки были переведены на другую станцию.
Когда ситуация возобновится
Над ликвидацией повреждения уже работают как специалисты Киевводоканала, так и работники подрядной организации.
"Ориентировочно работы будут завершены в течение суток", — отметили в коммунальном предприятии.
Напомним, что в апреле Киевводоканал призвал жителей столицы не опасаться желтой воды из крана.