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Водоканал закликав киян не боятися жовтої води з крану

17 квітня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Водоканал закликав киян не боятися жовтої води з крану
Вода з крану, яка у Києві може змінити колір. Фото: Pixabay
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Через повінь водопровідна вода у столиці може набути жовтуватого відтінку. Це не свідчить про її небезпечність, таку воду можна вживати для усіх потреб.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

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Київводоканал зазначив, що ситуація із водою у столиці прямо пов’язана весняною повінню.

"Весняний паводок в цьому році відрізняється своєю стрімкістю і масштабністю, і Київська ГЕС почала інтенсивний скид води, що призвело до залпового погіршення якості води в річці", — наголосили у комунальному підприємстві.

Чому не варто боятися жовтої води

Фахівці Київводоканалу заявили, що під час повені може дещо змінюватися кольоровість водопровідної води.

"Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір", — пояснили у Київводоканалі.

Але цей показник впливає на якість води лише візуально, жодної небезпеки в тимчасовому пожовтінні води немає.

"Наші фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за  фізико-хімічними та мікробіологічними  показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми", — йдеться у коментарі столичного комунального підприємства.

Нагадаємо, спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах рік Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Також ми писали, що на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація із підняттям рівня води. Цього року в Чернігівській області очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводка 2013 року. Якщо рівень води продовжить підніматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.

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