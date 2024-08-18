Вибухи в Києві 18 серпня — що відомо

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: УП

На лівому березі Києва зранку, 18 серпня пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по ворожій ракеті.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Києві 18 серпня

За попередньою інформацією, по ворожій цілі спрацювали засоби ППО у передмісті столиці та Броварів Київської області.

Скриншот місцевого Telegram-каналу

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск крилатої ракети в бік столиці. Наразі загрози не зафіксовано.