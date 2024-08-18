Вибухи в Києві 18 серпня — що відомо

На лівому березі Києва пролунали вибухи — що відомо
18 серпня 2024 07:37
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: УП
На лівому березі Києва зранку, 18 серпня пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по ворожій ракеті.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
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За попередньою інформацією, по ворожій цілі спрацювали засоби ППО у передмісті столиці та Броварів Київської області.
Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск крилатої ракети в бік столиці. Наразі загрози не зафіксовано.
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