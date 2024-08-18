Обстріл Києва 18 серпня — росіяни тричі за місяць атакують ракетами з КНДР

Рятувальники ДСНС гасять вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Армія Росії зранку 18 серпня вдарила по Києву балістичними ракетами з КНДР. Це вже третій обстріл столиці у серпні з інтервалом у шість днів між кожною атакою.

Про це заявив глава КМВА Сергій Попко у неділю, 18 серпня.

Читайте також:

Обстріл Києва 18 серпня

За попередньою інформацією, російська армія могла застосувати північнокорейські балістичні ракети KN-23, що робить вже тричі за серпень. Проте сили ППО не дали ворожим цілям долетіти до міста.

"За попередніми даними, балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці. Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні Сили", — сказав Попко.

Також одночасно з балістикою, в бік Києва рухалося декілька ланок дронів Shahed-136. Проте всі БпЛА були знищені далеко за межами міста.

"Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — додає Попко.