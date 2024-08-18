Взрывы в Киеве 18 августа - что известно

На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно
18 августа 2024 07:37
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: УП
На левом берегу Киева утром в воскресенье, 18 августа, раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по вражеской ракете.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
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По предварительной информации, по вражеской цели сработали средства ПВО в пригороде столицы и Броваров в Киевской области.
Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске крылатой ракеты в сторону столицы. Пока угрозы не зафиксированы.
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