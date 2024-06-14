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На Майдані Незалежності проходить прощання із військовослужбовцею Шурою Рязанцевою

14 червня 2024 14:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві проходить церемонія прощання з військовою Шурою Рязанцевою
Прощання із загиблою військовослужбовцею ОЛександрою Рязенцовою на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Києві у п'ятницю,14 червня,  проходить церемонія прощання з військовослужбовцею Олександрою "Ялтою" Рязанцевою. Наразі сотні людей прийшли провести загиблу військову на Майдані Незалежності.

Про це повідомляють Новини.Live.

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Прощання з Шурою Рязенцевою

Церемонія прощання із загиблою військовослужбовцею із позивним "Ялта" у Києві розпочалася о 12:00 у Михайлівському соборі, де пройшло її відспівування. Олександра Рязенцева померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира за один день до переведення в інший підрозділ.

Наразі сотні людей зібралися на Майдані аби також попрощатися з Олександрою Рязанцевою.

Церемонія почалася з виконання державного гімну.

У пам'ять про Шуру Рязанцеву її друзі виконують пісні під час церемонії прощання. Одна із пісень, присвячена загиблій дівчині. Обкладинка треку містить фото рук "Ялти". Серед виконавців — музиканти Міша Крупін та Олександр Чемеров.

Поховають захисницю о 16:00 на Берковецькому кладовищі. Поминальна вечеря в пам'ять про колишню стилістку на телебаченні та в кіно розпочнеться о 18:30 на Кіностудії імені Олександра Довженка.

На Майдані Незалежності проходить прощання із військовослужбовцею Шурою Рязанцевою - фото 1
Церемонія прощання з Шурою Рязенцевою на Майдані. Фото: Новини.LIVE.
Прощання з Шурою Рязенцевою
Люди, які прийшли попрощатися зустріли загиблу з квітами та стоячи на коліні. Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, церемонія прощання розпочалася у столичному Михайлівському соборі, де відспівали військову Шуру Рязанцеву, яка носила позивний "Ялта".

Раніше ми писали, що загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта". У мирному житті дівчина працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

Київ
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