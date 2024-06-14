В Киеве проходит церемония прощания с военной Шурой Рязанцевой

На Площади Независимости проходит прощание с военнослужащим Шурой Рязанцевой
В Киеве в пятницу, 14 июня, проходит церемония прощания с военнослужащим Александрой "Ялтой" Рязанцевой. В настоящее время сотни людей пришли провести погибшую военную на Площади Независимости.
Об этом сообщают Новини.Live.
Прощание с Шурой Рязенцевой
Церемония прощания с погибшим военнослужащим с позывным "Ялта" в Киеве началась в 12:00 в Михайловском соборе, где прошло ее отпевание. Александра Рязенцева скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира за один день до перевода в другое подразделение.
Сейчас сотни людей собрались на Площади Независимости, чтобы также попрощаться с Александрой Рязанцевой.
Церемония началась с исполнения государственного гимна.
В память о Шуре Рязанцевой ее друзья исполняют песни во время церемонии прощания. Одна из песен посвящена погибшей девушке. Обложка трека содержит фото рук "Ялты". Среди исполнителей – музыканты Миша Крупин и Александр Чемеров.
Похоронят защитницу в 16:00 на Берковецком кладбище. Поминальный ужин в память о бывшей стилистке на телевидении и кино начнется в 18:30 на Киностудии имени Александра Довженко.
Напомним, церемония прощания началась в столичном Михайловском соборе, где пели военную Шуру Рязанцеву, носившую позывной "Ялта".
Ранее мы писали, что погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта". В мирной жизни девушка работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.
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