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На Площади Независимости проходит прощание с военнослужащим Шурой Рязанцевой

14 июня 2024 14:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киеве проходит церемония прощания с военной Шурой Рязанцевой
Прощание с погибшей военнослужащей Олександрой Рязенцовой на Майдане Незалежности. Фото: Новости.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве в пятницу, 14 июня, проходит церемония прощания с военнослужащим Александрой "Ялтой" Рязанцевой. В настоящее время сотни людей пришли провести погибшую военную на Площади Независимости.

Об этом сообщают Новини.Live.

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Прощание с Шурой Рязенцевой

Церемония прощания с погибшим военнослужащим с позывным "Ялта" в Киеве началась в 12:00 в Михайловском соборе, где прошло ее отпевание. Александра Рязенцева скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира за один день до перевода в другое подразделение.

Сейчас сотни людей собрались на Площади Независимости, чтобы также попрощаться с Александрой Рязанцевой.

Церемония началась с исполнения государственного гимна.

В память о Шуре Рязанцевой ее друзья исполняют песни во время церемонии прощания. Одна из песен посвящена погибшей девушке. Обложка трека содержит фото рук "Ялты". Среди исполнителей – музыканты Миша Крупин и Александр Чемеров.

Похоронят защитницу в 16:00 на Берковецком кладбище. Поминальный ужин в память о бывшей стилистке на телевидении и кино начнется в 18:30 на Киностудии имени Александра Довженко.

На Площади Независимости проходит прощание с военнослужащим Шурой Рязанцевой - фото 1
Церемония прощания с Шурой Рязенцевой на Майдане. Фото: Новости.LIVE.
Прощание с Шурой Рязенцевой
Люди, которые пришли попрощаться, встретили погибшую с цветами и стоя на колене. Фото: Новости.LIVE.

Напомним, церемония прощания началась в столичном Михайловском соборе, где пели военную Шуру Рязанцеву, носившую позывной "Ялта".

Ранее мы писали, что погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта". В мирной жизни девушка работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.

Киев
военнослужащие
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