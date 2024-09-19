Протасів Яр — фоторепортаж з акції підтримки

У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж
Київська влада викупить земельні ділянки, що розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" імені Романа Ратушного, щоб захистити зелену зону від забудови. За це рішення проголосували депутати на пленарному засідання. Під час ухвалення рішення біля міськадміністрації зібрались активісти, аби проконтролювати роботу депутатів.
Детальніше у фоторепортажі Новини.LIVE.
Захист "Протасового Яру" від забудови
Заступник міського голови Володимир Бондаренко зазначив, що боротьба за збереження "Протасового Яру" триває десятки років.
У 2004 році частину земель "Протасового Яру" було приватизовано для забудови, але громада виступила проти.
У 2022 році Київрада створила ландшафтний заказник і розпочала суди з забудовником.
Сьогодні Київрада ухвалила рішення про викуп земель та розробку екологічного паспорта для чіткішого регулювання охорони території.
Екологічний паспорт включатиме інформацію про флору, фауну, природні особливості, а також історичну і екологічну цінність заказника.
Це допоможе чіткіше регламентувати охорону території і зберегти її унікальні природні комплекси.
Витрати на викуп земельних ділянок покриють за рахунок надходжень від продажу та оренди земель.
Ціна викупу буде визначена за результатами експертної оцінки та переговорів.
Зазначимо, що у 2023 році Київрада ухвалила рішення перейменувати природний заказник "Протасів Яр" на честь загиблого військового та громадського діяча Романа Ратушного.
Рішення було одноголосним — 76 голосів "за", без голосів "проти".
Мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на прощанні з Ратушним, пообіцяв зберегти "Протасів Яр" як зелену зону на знак пам'яті про Романа.
На території "Протасового Яру" такж облаштоване місце пам'яті на честь активіста Романа Ратушного, який загинув у боях на Харківщині.
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