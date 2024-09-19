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У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

19 вересня 2024 16:24
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Протасів Яр — фоторепортаж з акції підтримки
Акція в підтримку "Протасового Яру" у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Київська влада викупить земельні ділянки, що розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" імені Романа Ратушного, щоб захистити зелену зону від забудови. За це рішення проголосували депутати на пленарному засідання. Під час ухвалення рішення біля міськадміністрації зібрались активісти, аби проконтролювати роботу депутатів.

Детальніше у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Захист "Протасового Яру" від забудови

Заступник міського голови Володимир Бондаренко зазначив, що боротьба за збереження "Протасового Яру" триває десятки років.

У 2004 році частину земель "Протасового Яру" було приватизовано для забудови, але громада виступила проти.

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Дівчина тримає плакат із закликом захистити "Протасів Яр"

У 2022 році Київрада створила ландшафтний заказник і розпочала суди з забудовником.

Сьогодні Київрада ухвалила рішення про викуп земель та розробку екологічного паспорта для чіткішого регулювання охорони території.

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Закликзахистити "Протасів Яр" англійською мовою. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Екологічний паспорт включатиме інформацію про флору, фауну, природні особливості, а також історичну і екологічну цінність заказника.

Це допоможе чіткіше регламентувати охорону території і зберегти її унікальні природні комплекси.

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Чоловік закликає шанувати пам'ять Романа Ратушного. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Витрати на викуп земельних ділянок покриють за рахунок надходжень від продажу та оренди земель.

Ціна викупу буде визначена за результатами експертної оцінки та переговорів.

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Дівчата на акції. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Зазначимо, що у 2023 році Київрада ухвалила рішення перейменувати природний заказник "Протасів Яр" на честь загиблого військового та громадського діяча Романа Ратушного.

Рішення було одноголосним — 76 голосів "за", без голосів "проти". 

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Поетичний плакат про "Протасів яр". Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на прощанні з Ратушним, пообіцяв зберегти "Протасів Яр" як зелену зону на знак пам'яті про Романа. 

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На акції присутній громадський спостерігач. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

На території "Протасового Яру" такж облаштоване місце пам'яті на честь активіста Романа Ратушного, який загинув у боях на Харківщині. 

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Усі учасники акції. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

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