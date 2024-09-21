В центре Киева 21 сентября собрались активисты в поддержку пленных

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в субботу, 21 сентября, проходит митинг в знак и память украинских военнопленных, без вести пропавших и погибших. На акцию на Майдане Независимости собралось большое количество людей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Участники акции — неравнодушные и семьи военнопленных и погибших из 32 ОМБр, 115 ОМБр, 25 ОМБр и 112 бригады ТРО.

Они хотят напомнить, что в российской неволе до сих пор находятся украинские защитники. Также митинг посвящен без вести пропавшим гражданам и погибшим воинам, которые защищали страну от врага.

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве 19 сентября прошла акция в поддержку "Протасового Яра". Активисты собрались под стенами горадминистрации, чтобы проконтролировать решение столичных депутатов.

Также мы писали, что 15 сентября в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", которые уже третий год находятся в плену.