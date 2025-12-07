Відео
На Михайлівську площу Києва доставили Вифлеємський вогонь — фото

На Михайлівську площу Києва доставили Вифлеємський вогонь — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:34
Вифлеємський вогонь доставили на Михайлівську площу Києва — фото
Діти з Вифлеємським вогнем в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На Михайлівську площу Києва у неділю, 7 грудня, доставили Вифлеємський вогонь. На площу вийшли десятки жителів міста.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва

Кияни зібралися на площі, аби запалити свічку від полумʼя. Цього року вогонь доставили з Відня.

Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва
Вифлеємський вогонь в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва 7 грудня
Жінка зі свічкою. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вифлеємський вогонь у Києві
Дівчина тримає свічку з Вифлеємським вогнем. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вифлеємський вогонь доставили до Києва
Люди на Михайлівській площі. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Михайлівська площа 7 грудня
Кияни запалюють вогонь. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вифлеємський вогонь у Києві
Вифлеємський вогонь в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Кияни з Вифлеємським вогнем
Вифлеємський вогонь в Києві 7 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вифлеємський вогонь у Києві 7 грудня
Люди зі свічкою. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, 7 грудня на полі почесних поховань у Львові запалили Вифлеємський вогонь. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Згодом стало відомо, що Вифлеємський вогонь доставили й до Києва.

Київ люди вогонь фоторепортаж свічки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
