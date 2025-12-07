Вифлеємський вогонь доставили на Михайлівську площу Києва — фото

На Михайлівську площу Києва доставили Вифлеємський вогонь — фото
Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:34
Діти з Вифлеємським вогнем в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
На Михайлівську площу Києва у неділю, 7 грудня, доставили Вифлеємський вогонь. На площу вийшли десятки жителів міста.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Реклама
Читайте також:
Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва
Кияни зібралися на площі, аби запалити свічку від полумʼя. Цього року вогонь доставили з Відня.
Нагадаємо, 7 грудня на полі почесних поховань у Львові запалили Вифлеємський вогонь. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Згодом стало відомо, що Вифлеємський вогонь доставили й до Києва.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама