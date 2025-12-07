Вифлеємський вогонь доставили на Михайлівську площу Києва — фото

Діти з Вифлеємським вогнем в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На Михайлівську площу Києва у неділю, 7 грудня, доставили Вифлеємський вогонь. На площу вийшли десятки жителів міста.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва

Кияни зібралися на площі, аби запалити свічку від полумʼя. Цього року вогонь доставили з Відня.

Вифлеємський вогонь в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Жінка зі свічкою. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Дівчина тримає свічку з Вифлеємським вогнем. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Люди на Михайлівській площі. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Кияни запалюють вогонь. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Вифлеємський вогонь в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Вифлеємський вогонь в Києві 7 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Люди зі свічкою. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, 7 грудня на полі почесних поховань у Львові запалили Вифлеємський вогонь. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Згодом стало відомо, що Вифлеємський вогонь доставили й до Києва.