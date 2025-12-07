Вифлеемский огонь доставили на Михайловскую площадь Киева — фото

Дети с Вифлеемским огнем в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На Михайловскую площадь Киева в воскресенье, 7 декабря, доставили Вифлеемский огонь. На площадь вышли десятки жителей города.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама

Читайте также:

Вифлеемский огонь на Михайловской площади Киева

Киевляне собрались на площади, чтобы зажечь свечу от пламени. В этом году огонь доставили из Вены.

Вифлеемский огонь в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Женщина со свечой. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Девушка держит свечу с Вифлеемским огнем. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Люди на Михайловской площади. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Киевляне зажигают огонь. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Вифлеемский огонь в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Вифлеемский огонь в Киеве 7 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Люди со свечой. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, 7 декабря на поле почетных захоронений во Львове зажгли Вифлеемский огонь. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Впоследствии стало известно, что Вифлеемский огонь доставили и в Киев.