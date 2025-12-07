Вифлеемский огонь доставили на Михайловскую площадь Киева — фото

На Михайловскую площадь Киева доставили Вифлеемский огонь — фото
Дата публикации 7 декабря 2025 19:34
Дети с Вифлеемским огнем в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
На Михайловскую площадь Киева в воскресенье, 7 декабря, доставили Вифлеемский огонь. На площадь вышли десятки жителей города.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Киевляне собрались на площади, чтобы зажечь свечу от пламени. В этом году огонь доставили из Вены.
Напомним, 7 декабря на поле почетных захоронений во Львове зажгли Вифлеемский огонь. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Впоследствии стало известно, что Вифлеемский огонь доставили и в Киев.
