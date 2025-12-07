Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Михайловскую площадь Киева доставили Вифлеемский огонь — фото

На Михайловскую площадь Киева доставили Вифлеемский огонь — фото

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 19:34
Вифлеемский огонь доставили на Михайловскую площадь Киева — фото
Дети с Вифлеемским огнем в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На Михайловскую площадь Киева в воскресенье, 7 декабря, доставили Вифлеемский огонь. На площадь вышли десятки жителей города.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама
Читайте также:

Вифлеемский огонь на Михайловской площади Киева

Киевляне собрались на площади, чтобы зажечь свечу от пламени. В этом году огонь доставили из Вены.

Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва
Вифлеемский огонь в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вифлеємський вогонь на Михайлівській площі Києва 7 грудня
Женщина со свечой. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вифлеємський вогонь у Києві
Девушка держит свечу с Вифлеемским огнем. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вифлеємський вогонь доставили до Києва
Люди на Михайловской площади. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Михайлівська площа 7 грудня
Киевляне зажигают огонь. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вифлеємський вогонь у Києві
Вифлеемский огонь в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Кияни з Вифлеємським вогнем
Вифлеемский огонь в Киеве 7 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вифлеємський вогонь у Києві 7 грудня
Люди со свечой. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, 7 декабря на поле почетных захоронений во Львове зажгли Вифлеемский огонь. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Впоследствии стало известно, что Вифлеемский огонь доставили и в Киев.

Киев люди огонь фоторепортаж свечи
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации