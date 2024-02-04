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Масштабний мітинг у Києві — учасники вимагають звільнення з полону захисників Маріуполя

4 лютого 2024 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масштабний мітинг у Києві — учасники вимагають звільнення з полону захисників Маріуполя
Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Бессарабській площі Києва рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг у неділю, 4 лютого. За офіційними даними, російські окупанти досі утримують близько 1 900 військових.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг рідних полонених захисників Маріуполя

На площу вийшло близько 200 людей. Це найбільша та найпотужніша акція за півтора місяця.

Мітинг рідних полонених захисників Маріуполя у Києві
Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди хочуть нагадати, що оборонці "Азовсталі" вже майже 2 роки перебувають у російському полоні. Вони закликають владу проводити обміни. 

Мітинг рідних полонених захисників Маріуполя у Києві
Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Подібна акція проводиться не лише у Києві, а й інших містах України. 

Нагадаємо, у Києві, біля міської військової адміністрації в суботу, 3 лютого, пройшов черговий мирний протест "Гроші на ЗСУ". Жителі столиці вимагали від керівництва міста правильного розподілу бюджету та скерування більшої кількості фінансів на потреби українських бійців.

Також ми писали, що у центрі Харкова в суботу, 3 лютого, люди знову влаштували мітинг. Вони вимагали виділяти гроші на Збройні сили України.

Київ
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Азовсталь

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