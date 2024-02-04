Масштабный митинг в Киеве — участники требуют освобождения из плена защитников Мариуполя

Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На Бессарабской площади Киева родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье, 4 февраля. По официальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают около 1900 военных.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места происшествия.

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На площадь вышли около 200 человек. Это самая большая и мощная акция за полтора месяца.

Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди хотят напомнить, что защитники "Азовстали" уже около двух лет находятся в российском плену. Они призывают власть проводить обмены.

Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Подобная акция проводится не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Напомним, в Киеве, возле городской военной администрации в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы потребовали от руководства города правильного распределения бюджета и направления большего количества финансов на нужды украинских бойцов.

Также мы писали, что в центре Харькова в субботу, 3 февраля, люди снова устроили митинг. Они требовали выделять деньги на Вооруженные силы Украины.