Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Масштабный митинг в Киеве — участники требуют освобождения из плена защитников Мариуполя arrow

Масштабный митинг в Киеве — участники требуют освобождения из плена защитников Мариуполя

4 февраля 2024 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабный митинг в Киеве — участники требуют освобождения из плена защитников Мариуполя
Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Бессарабской площади Киева родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье, 4 февраля. По официальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают около 1900 военных.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места происшествия.

Читайте также:

Митинг родных пленных защитников Мариуполя

На площадь вышли около 200 человек. Это самая большая и мощная акция за полтора месяца.

Митинг родных пленных защитников Мариуполя в Киеве
Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди хотят напомнить, что защитники "Азовстали" уже около двух лет находятся в российском плену. Они призывают власть проводить обмены.

Митинг родных пленных защитников Мариуполя в Киеве
Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Подобная акция проводится не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Напомним, в Киеве, возле городской военной администрации в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы потребовали от руководства города правильного распределения бюджета и направления большего количества финансов на нужды украинских бойцов.

Также мы писали, что в центре Харькова в субботу, 3 февраля, люди снова устроили митинг. Они требовали выделять деньги на Вооруженные силы Украины.

Киев
митинг
война
Мариуполь
акция
оккупанты
пленные
Азовсталь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме