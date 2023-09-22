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На Оболоні в Києві перекриють перехрестя двох вулиць: схема

22 вересня 2023 18:42
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
На Оболоні в Києві 23 вересня перекриють перехрестя
Ремонт доріг. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Оболонському районі Києва в суботу, 23 вересня, перекриють рух на перехресті двох вулиць. Там будуть проводити дорожні роботи. 

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

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Перекриття руху транспорту планується на перехресті вулиць Шахтарської і Сім’ї Кульженків. Триватиме воно із 07:00 до 20:00. 

Працівники "Київавтодору" в цей час будуть займатись укладанням асфальту. 

"Перекриють рух у суботу із 07:00 до 20:00 у зв’язку із влаштуванням асфальтобетонного покриття для впровадження кільцевої транспортної розв’язки", — йде мова в повідомленні.

перекриття руху
Перекриття руху транспорту в Києві на Оболоні. Фото: Київавтодор

Нагадаємо, комунальники планують ремонтувати тротуар на мосту через Десенку в Києві з 23 вересня до 10 жовтня. Займатиметься роботами комунальне підприємство "Київавтошляхміст". 

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