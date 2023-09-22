На Оболоні в Києві 23 вересня перекриють перехрестя

Ремонт доріг. Фото: Google

В Оболонському районі Києва в суботу, 23 вересня, перекриють рух на перехресті двох вулиць. Там будуть проводити дорожні роботи.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

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Перекриття руху транспорту планується на перехресті вулиць Шахтарської і Сім’ї Кульженків. Триватиме воно із 07:00 до 20:00.

Працівники "Київавтодору" в цей час будуть займатись укладанням асфальту.

"Перекриють рух у суботу із 07:00 до 20:00 у зв’язку із влаштуванням асфальтобетонного покриття для впровадження кільцевої транспортної розв’язки", — йде мова в повідомленні.

Перекриття руху транспорту в Києві на Оболоні. Фото: Київавтодор

Нагадаємо, комунальники планують ремонтувати тротуар на мосту через Десенку в Києві з 23 вересня до 10 жовтня. Займатиметься роботами комунальне підприємство "Київавтошляхміст".