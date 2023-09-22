На Оболони в Киеве 23 сентября перекроют перекресток

Ремонт дорог. Фото: Google

В Оболонском районе Киева в субботу, 23 сентября, перекроют движение на перекрестке двух улиц. Там будут производить дорожные работы.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

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Перекрытие движения транспорта планируется на перекрестке улиц Шахтерской и Семьи Кульженко. Продолжится оно с 07:00 до 20:00.

Работники "Киевавтодора" в это время будут заниматься укладкой асфальта.

"Перекроют движение в субботу с 07:00 до 20:00 в связи с устройством асфальтобетонного покрытия для внедрения кольцевой транспортной развязки", — говорится в сообщении.

Перекрытие движения транспорта в Киеве на Оболони. Фото: Киевавтодор

Напомним, коммунальщики планируют ремонтировать тротуар на мосту через Десенко в Киеве с 23 сентября по 10 октября. Будет заниматься работами коммунальное предприятие "Киевавтодоргород".