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На Оболони в Киеве перекроют перекресток двух улиц: схема

22 сентября 2023 18:42
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
На Оболони в Киеве 23 сентября перекроют перекресток
Ремонт дорог. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Оболонском районе Киева в субботу, 23 сентября, перекроют движение на перекрестке двух улиц. Там будут производить дорожные работы.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

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Перекрытие движения транспорта планируется на перекрестке улиц Шахтерской и Семьи Кульженко. Продолжится оно с 07:00 до 20:00.

Работники "Киевавтодора" в это время будут заниматься укладкой асфальта.

"Перекроют движение в субботу с 07:00 до 20:00 в связи с устройством асфальтобетонного покрытия для внедрения кольцевой транспортной развязки", — говорится в сообщении.

перекрытие движения
Перекрытие движения транспорта в Киеве на Оболони. Фото: Киевавтодор

Напомним, коммунальщики планируют ремонтировать тротуар на мосту через Десенко в Киеве с 23 сентября по 10 октября. Будет заниматься работами коммунальное предприятие "Киевавтодоргород".

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