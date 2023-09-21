Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві ремонтуватимуть тротуар на мосту через Десенку arrow

У Києві ремонтуватимуть тротуар на мосту через Десенку

21 вересня 2023 18:50
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
На мосту через Десенку ремонтуватимуть тротуар
Міст через Десенку. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві будуть ремонтувати тротуар на мосту через Десенку. У зв'язку з цим перекриють частину переходу. 

Про це повідомляє Київавтодор.

Читайте також:

Ремонт тротуару на мосту в Києві 

Комунальники планують ремонтувати тротуар на мосту через Десенку в Києві з 23 вересня до 10 жовтня. Займатиметься роботами комунальне підприємство "Київавтошляхміст". 

"Рух пішоходів у напрямку Троєщина – Почайна здійснюватиметься тротуаром протилежної сторони мосту", — зазначили в пресслужбі.

Разом з тим буде частково обмежений рух транспорту та пішоходів на лівобережній розвʼязці мосту через річку Десенка — у районі підмостового простору. 

Схема руху
Схема руху. Фото: Київавтодор

Нагадаємо, у Києві на Подолі комунальники демонтують тротуарну плитку. Місцеві мешканці кажуть, що її стан був задовільний і замінювати її не потрібно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз