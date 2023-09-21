На мосту через Десенку ремонтуватимуть тротуар

У Києві ремонтуватимуть тротуар на мосту через Десенку
У Києві будуть ремонтувати тротуар на мосту через Десенку. У зв'язку з цим перекриють частину переходу.
Про це повідомляє Київавтодор.
Ремонт тротуару на мосту в Києві
Комунальники планують ремонтувати тротуар на мосту через Десенку в Києві з 23 вересня до 10 жовтня. Займатиметься роботами комунальне підприємство "Київавтошляхміст".
"Рух пішоходів у напрямку Троєщина – Почайна здійснюватиметься тротуаром протилежної сторони мосту", — зазначили в пресслужбі.
Разом з тим буде частково обмежений рух транспорту та пішоходів на лівобережній розвʼязці мосту через річку Десенка — у районі підмостового простору.
Нагадаємо, у Києві на Подолі комунальники демонтують тротуарну плитку. Місцеві мешканці кажуть, що її стан був задовільний і замінювати її не потрібно.