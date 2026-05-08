На Оболоні відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців: фоторепортаж

Меморіал. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У День пам'яті та перемоги над нацизмом, 8 травня, у столичному районі Оболонь урочисто відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців. Новий меморіальний простір в Києві створений за ініціативи місцевих мешканців. Він розмістився у сквері "Захисників України" і присвячений полеглим воїнам, які віддали життя за майбутнє держави.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

На Оболоні з'явився новий меморіал полеглим воїнам

Створення цього простору стало прямою ініціативою самих мешканців Оболонського району. Головною метою створення є гідне вшанування пам'яті земляків, які загинули, захищаючи рідне місто та всю Україну від ворога. Творці меморіалу переконані, що це святе місце слугуватиме не лише символом глибокої вдячності полеглим воїнам, а й свідченням щирої підтримки для їхніх родин.

Інформаційний стенд про Алею пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Меморіальний комплекс. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Автором архітектурного проєкту Алеї пам'яті виступив Олег Дурмасенко — ветеран, голова громадської організації "СЕУ" та батько одного із загиблих Героїв-оболонців.

Імена та прізвища полеглих героїв. Фото: Новини.LIVE

Фінансовим гарантом реалізації цієї важливої ініціативи став голова Соціального Центру "Перспектива-Оболонь" Володимир Старовойт. Безпосередні роботи з облаштування меморіального простору спільно виконували приватний підрядник та комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського району.

