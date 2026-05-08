Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Оболоні відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців: фоторепортаж

На Оболоні відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 13:39
На Оболоні відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців: фоторепортаж
Меморіал. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У День пам'яті та перемоги над нацизмом, 8 травня, у столичному районі Оболонь урочисто відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців. Новий меморіальний простір в Києві створений за ініціативи місцевих мешканців. Він розмістився у сквері "Захисників України" і присвячений полеглим воїнам, які віддали життя за майбутнє держави.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

На Оболоні з'явився новий меморіал полеглим воїнам 

Створення цього простору стало прямою ініціативою самих мешканців Оболонського району. Головною метою створення є гідне вшанування пам'яті земляків, які загинули, захищаючи рідне місто та всю Україну від ворога. Творці меморіалу переконані, що це святе місце слугуватиме не лише символом глибокої вдячності полеглим воїнам, а й свідченням щирої підтримки для їхніх родин.

Оболонь новий меморіал
Інформаційний стенд про Алею пам'яті. Фото: Новини.LIVE
На Оболоні відкрили новий меморіальний комплекс
Меморіальний комплекс. Фото: Новини.LIVE
На Оболоні відкрили пам'ятник воїнам 8 травня
Квіти біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Автором архітектурного проєкту Алеї пам'яті виступив Олег Дурмасенко — ветеран, голова громадської організації "СЕУ" та батько одного із загиблих Героїв-оболонців.

Меморіал полеглим воїнам з Оболоні
Імена та прізвища полеглих героїв. Фото: Новини.LIVE

Фінансовим гарантом реалізації цієї важливої ініціативи став голова Соціального Центру "Перспектива-Оболонь" Володимир Старовойт. Безпосередні роботи з облаштування меморіального простору спільно виконували приватний підрядник та комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського району.

Читайте також:

Новини.LIVE також повідомляли, що на Київщині, у Чорнобильській зоні відчуження вирує масштабна пожежа. Полум'я уже охопило понад 1100 га землі.

Також заступник Міністерства розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук відповів, як Київ готується до потенційних російських атак по водоканалах. Він підтвердив, що ризик такого сценарію атак доволі високий.

Київ меморіал День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня Оболонь
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації