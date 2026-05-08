На Оболони открыли Аллею памяти Героев-оболонцев: фоторепортаж

Мемориал. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В День памяти и победы над нацизмом, 8 мая, в столичном районе Оболонь торжественно открыли Аллею памяти Героев-оболонцев. Новое мемориальное пространство в Киеве создано по инициативе местных жителей. Оно разместилось в сквере "Защитников Украины" и посвящено павшим воинам, которые отдали жизнь за будущее государства.

Создание этого пространства стало прямой инициативой самих жителей Оболонского района. Главной целью создания является достойное почтение памяти земляков, погибших, защищая родной город и всю Украину от врага. Создатели мемориала убеждены, что это святое место будет служить не только символом глубокой благодарности павшим воинам, но и свидетельством искренней поддержки для их семей.

Автором архитектурного проекта Аллеи памяти выступил Олег Дурмасенко - ветеран, председатель общественной организации "СЕУ" и отец одного из погибших Героев-оболонцев.

Финансовым гарантом реализации этой важной инициативы стал председатель Социального Центра "Перспектива-Оболонь" Владимир Старовойт. Непосредственные работы по обустройству мемориального пространства совместно выполняли частный подрядчик и коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Оболонского района.

