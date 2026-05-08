На Оболони открыли Аллею памяти Героев-оболонцев: фоторепортаж

На Оболони открыли Аллею памяти Героев-оболонцев: фоторепортаж

Дата публикации 8 мая 2026 13:39
Мемориал. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В День памяти и победы над нацизмом, 8 мая, в столичном районе Оболонь торжественно открыли Аллею памяти Героев-оболонцев. Новое мемориальное пространство в Киеве создано по инициативе местных жителей. Оно разместилось в сквере "Защитников Украины" и посвящено павшим воинам, которые отдали жизнь за будущее государства.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

На Оболони появился новый мемориал павшим воинам

Создание этого пространства стало прямой инициативой самих жителей Оболонского района. Главной целью создания является достойное почтение памяти земляков, погибших, защищая родной город и всю Украину от врага. Создатели мемориала убеждены, что это святое место будет служить не только символом глубокой благодарности павшим воинам, но и свидетельством искренней поддержки для их семей.

Оболонь новий меморіал
Информационный стенд об Аллее памяти. Фото: Новини.LIVE
На Оболоні відкрили новий меморіальний комплекс
Мемориальный комплекс. Фото: Новини.LIVE
На Оболоні відкрили пам'ятник воїнам 8 травня
Цветы возле мемориала. Фото: Новини.LIVE

Автором архитектурного проекта Аллеи памяти выступил Олег Дурмасенко - ветеран, председатель общественной организации "СЕУ" и отец одного из погибших Героев-оболонцев.

Меморіал полеглим воїнам з Оболоні
Имена и фамилии павших героев. Фото: Новини.LIVE

Финансовым гарантом реализации этой важной инициативы стал председатель Социального Центра "Перспектива-Оболонь" Владимир Старовойт. Непосредственные работы по обустройству мемориального пространства совместно выполняли частный подрядчик и коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Оболонского района.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
