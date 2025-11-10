Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Оболоні з’явився сквер пам’яті полеглих воїнів 3 ОШБр

На Оболоні з’явився сквер пам’яті полеглих воїнів 3 ОШБр

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:22
Оновлено: 14:33
У Києві створили сквер пам’яті на честь загиблих воїнів 3 ОШБр
Меморіал загибим воїнам з 3 ОШБр. Фото: кадр з відео

У Києві на Оболоні відкрили меморіальний сквер на честь загиблих бійців 3-ї окремої штурмової бригади, які віддали життя за Україну. Сквер створили з ініціативи самих військових 3-ї штурмової бригади за підтримки місцевої влади, підприємців і волонтерів.

Як розповів кореспондент Дмитро Шеремет в ефірі програми Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У Києві відкрилит меморіал загиблим на війні воїнам 3-ї ОШБр

Головним елементом меморіалу стала стіна із символами бойових підрозділів, які нині тримають оборону на фронті. 

"Цей комплекс символізує стіну, на якій зображені знаки бригад, відділень, які захищають нас від російської навали, яка зараз досі продовжується. Тому цей комплекс символізує пам'ять про бійців, які віддали життя за нашу волю, свободу", — розповів кореспондент. 

Меморіал
Меморіал. Фото: кадр з відео
Меморіал 3 ОШБР
Меморіал із символікою для бійців 3-ї ОШБр. Фото: кадр з відео

Меморіальний сквер уже став місцем зустрічей для родин полеглих воїнів. Люди приходять сюди з дітьми, приносять квіти, запалюють лампадки, згадують своїх рідних і побратимів. За словами кореспондента, навіть під час його перебування там родина одного із загиблих бійців прийшла, щоб покласти квіти до стіни пам’яті.

Третя штурмова меморіал
Люди кладуть квіти до меморіалу. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, у суботу, 8 листопада, в Києві відбулося відкриття меморіалу загиблим бійцям 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Також у Львові в жовтні відкрили меморіал убитому нардепу Андрію Парубію.

Київ меморіал військовослужбовці Третя штурмова бригада Оболонь
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації