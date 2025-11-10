У Києві створили сквер пам’яті на честь загиблих воїнів 3 ОШБр

Меморіал загибим воїнам з 3 ОШБр. Фото: кадр з відео

У Києві на Оболоні відкрили меморіальний сквер на честь загиблих бійців 3-ї окремої штурмової бригади, які віддали життя за Україну. Сквер створили з ініціативи самих військових 3-ї штурмової бригади за підтримки місцевої влади, підприємців і волонтерів.

Як розповів кореспондент Дмитро Шеремет в ефірі програми Ранок.LIVE.

У Києві відкрилит меморіал загиблим на війні воїнам 3-ї ОШБр

Головним елементом меморіалу стала стіна із символами бойових підрозділів, які нині тримають оборону на фронті.

"Цей комплекс символізує стіну, на якій зображені знаки бригад, відділень, які захищають нас від російської навали, яка зараз досі продовжується. Тому цей комплекс символізує пам'ять про бійців, які віддали життя за нашу волю, свободу", — розповів кореспондент.

Меморіал. Фото: кадр з відео

Меморіал із символікою для бійців 3-ї ОШБр. Фото: кадр з відео

Меморіальний сквер уже став місцем зустрічей для родин полеглих воїнів. Люди приходять сюди з дітьми, приносять квіти, запалюють лампадки, згадують своїх рідних і побратимів. За словами кореспондента, навіть під час його перебування там родина одного із загиблих бійців прийшла, щоб покласти квіти до стіни пам’яті.

Люди кладуть квіти до меморіалу. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, у суботу, 8 листопада, в Києві відбулося відкриття меморіалу загиблим бійцям 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Також у Львові в жовтні відкрили меморіал убитому нардепу Андрію Парубію.