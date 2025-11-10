Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Оболони появился сквер памяти павших воинов 3 ОШБр

На Оболони появился сквер памяти павших воинов 3 ОШБр

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 14:22
обновлено: 14:33
В Киеве создали сквер памяти в честь погибших воинов 3 ОШБр
Мемориал погибшим воинам из 3 ОШБр. Фото: кадр из видео

В Киеве на Оболони открыли мемориальный сквер в честь погибших бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которые отдали жизнь за Украину. Сквер создали по инициативе самих военных 3-й штурмовой бригады при поддержке местных властей, предпринимателей и волонтеров.

Как рассказал корреспондент Дмитрий Шеремет в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Киеве открыли мемориал погибшим на войне воинам 3-й ОШБр

Главным элементом мемориала стала стена с символами боевых подразделений, которые сейчас держат оборону на фронте.

"Этот комплекс символизирует стену, на которой изображены знаки бригад, отделений, которые защищают нас от российского нашествия, которое сейчас до сих пор продолжается. Поэтому этот комплекс символизирует память о бойцах, которые отдали жизнь за нашу свободу, свободу", — рассказал корреспондент.

Меморіал
Мемориал мемориал. Фото: кадр из видео
Меморіал 3 ОШБР
Мемориал с символикой для бойцов 3-й ОШБр. Фото: кадр из видео

Мемориальный сквер уже стал местом встреч для семей павших воинов. Люди приходят сюда с детьми, приносят цветы, зажигают лампадки, вспоминают своих родных и побратимов. По словам корреспондента, даже во время его пребывания там семья одного из погибших бойцов пришла, чтобы возложить цветы к стене памяти.

Третя штурмова меморіал
Люди кладут цветы к мемориалу. Фото: кадр из видео

Напомним, в субботу, 8 ноября, в Киеве состоялось открытие мемориала погибшим бойцам 2 штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

Также во Львове в октябре открыли мемориал убитому нардепу Андрею Парубию.

Киев мемориал военнослужащие Третья штурмова бригада Оболонь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации