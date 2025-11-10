В Киеве создали сквер памяти в честь погибших воинов 3 ОШБр

Мемориал погибшим воинам из 3 ОШБр. Фото: кадр из видео

В Киеве на Оболони открыли мемориальный сквер в честь погибших бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которые отдали жизнь за Украину. Сквер создали по инициативе самих военных 3-й штурмовой бригады при поддержке местных властей, предпринимателей и волонтеров.

Как рассказал корреспондент Дмитрий Шеремет в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Киеве открыли мемориал погибшим на войне воинам 3-й ОШБр

Главным элементом мемориала стала стена с символами боевых подразделений, которые сейчас держат оборону на фронте.

"Этот комплекс символизирует стену, на которой изображены знаки бригад, отделений, которые защищают нас от российского нашествия, которое сейчас до сих пор продолжается. Поэтому этот комплекс символизирует память о бойцах, которые отдали жизнь за нашу свободу, свободу", — рассказал корреспондент.

Мемориал мемориал. Фото: кадр из видео

Мемориал с символикой для бойцов 3-й ОШБр. Фото: кадр из видео

Мемориальный сквер уже стал местом встреч для семей павших воинов. Люди приходят сюда с детьми, приносят цветы, зажигают лампадки, вспоминают своих родных и побратимов. По словам корреспондента, даже во время его пребывания там семья одного из погибших бойцов пришла, чтобы возложить цветы к стене памяти.

Люди кладут цветы к мемориалу. Фото: кадр из видео

Напомним, в субботу, 8 ноября, в Киеве состоялось открытие мемориала погибшим бойцам 2 штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

Также во Львове в октябре открыли мемориал убитому нардепу Андрею Парубию.