Провалля у центрі Києва — у Печерському районі під землю пішли три машини

Автомобілі провалились у землю. Фото: Укрінформ

У Києві на Музейному провулку на Печерську три автомобілі опинилися в проваллі. Автівки провалилися під землю внаслідок просідання асфальту.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Автомобілі провалились під землю в Києві

Про інцидент Укрінформу повідомило джерело в Печерській районній державній адміністрації. За попередньою інформацією, подія сталася за адресою Музейний провулок, 8.

Автомобілі провалились. Фото: соцмережі

Причини обвалу покриття поки що не встановлені, але на місці вже працюють комунальні служби та рятувальники, які з’ясовують обставини події та оцінюють масштаби руйнувань.

Очевидці повідомляють, що провал утворився раптово, а транспортні засоби, що були припарковані в цьому місці, частково або повністю опинилися під землею.

Нагадаємо, нещодавно кореспонденти Новини.LIVE звернули увагу, що у Києві тріснула частина скляного мосту.

Також у Львівській області нещодавно сталась смертельна ДТП — автобус зіткнувся із вантажівкою.